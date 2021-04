Covid in Calabria, la curva frena. In 24 ore 484 casi e 5 decessi

Sono 484 i nuovi positivi in Calabria e 5 i decessi. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 58.106 e 484 le persone decedute per o con il coronavirus. Un leggero calo in Calabria dove ieri erano stati registrati 544 nuovi casi (QUI).



È il territorio di Cosenza a registrare un boom di positivi con i suoi 248 nuovi casi, seguono Reggio Calabria (+96), Vibo Valentia (+65), Crotone (+46), Catanzaro (+29).

Sono 365 i casi in isolamento domiciliare registrati nelle ultime 24 ore per 14.389 casi totali, mentre nei reparti ordinari si trovano 471 persone (+4). In terapia intensiva sono ricoverati 46 pazienti, mentre sono guariti 42.216 (+412). Casi rilevati grazie ai 3.095 tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata. I casi attivi sono 14.906.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono 19.674, i nuovi positivi sono 96. Attualmente i casi attivi sono 2.291, di cui 102 ricoveri a Reggio Calabria, 33 a Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.146 in isolamento domiciliare (+36). I casi chiusi sono 17.383, di cui 17.105 guariti (+57); 278 deceduti (+3).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 248, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 19.382. Attualmente i casi attivi sono 8.149, di cui 99 ricoveri Cosenza, 37 a Rossano, 18 ad Acri, 29 a Cetraro, 0 all'Ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva (-2); 7.946 in isolamento domiciliare (+245). I casi chiusi sono 11.233, di cui 10.790 guariti; 443 deceduti (+3).

Nel Catanzarese il computo totale di casi è 8.508, mentre i nuovi positivi sono 29. I casi attivi sono 2.934, di cui 55 ricoveri a Catanzaro, 10 in a Lamezia Terme, 27 al Mater Domini (+3); 16 in terapia intensiva (+1); 2.826 in isolamento domiciliare (+27). I casi chiusi sono 5.574, di cui 5.459 guariti; 116 deceduti. Un decesso inserito nei precedenti giorni nella provincia di Catanzaro, è stato inserito oggi nella provincia di Cosenza.

Nel Crotonese i casi delle ultime 24 ore sono 46, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 5.296. Attualmente i casi attivi sono 1.012, di cui 45 ricoveri in reparto; 967 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 4.284, di cui 4.213 guariti (+50); 71 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 65, ma da inizio pandemia i casi totali sono stati 4.868. Attualmente i casi attivi sono 451 di cui 16 ricoveri (+1); 435 in isolamento domiciliare (+61). I casi chiusi sono 4.417, di cui 4.340 guariti (+3); 77 deceduti.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da Covid-19 provenienti da altre regione o stati i casi attivi sono 69 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 ORE 13.158 NUOVI CASI, 217 DECESSI

Sono 13.158 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 217 decessi. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 3.962.674 e il totale dei decessi è 119.238. I guariti sono 3.382.224 (+13.176), mentre gli attuali positivi sono in tutti in tutto 461.212.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 20.662 (-309), mentre in terapia intensiva si trovano 2.862 persone (-32). La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore indica 114 nuovi ingressi in rianimazione.

I tamponi effettuati e processati sono stati 239.482, ovvero 81.298 in meno rispetto. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 17,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 5,1 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione che registra più positivi nelle ultime 24 ore con i suoi 1.967 nuovi casi, seguono Campania (+1.854), Puglia (+1.203), Lazio (+1.185), Sicilia (+1.061), Emilia-Romagna (+1.001). Di seguito la distribuzione regione per regione: Lombardia 795.417: +1.967 casi; Veneto 407.830: +788 casi; Campania 383.128: +1.854 casi; Emilia-Romagna 364.782: +1.001 casi; Piemonte 340.851: +978 casi; Lazio 318.498: +1.185 casi; Puglia 229.181: +1.203 casi; Toscana 222.814: +955 casi; Sicilia 203.576: +1.061 casi; Friuli-Venezia Giulia 104.437: +184 casi; Liguria 98.154: +225 casi; Marche 96.420: +299 casi; P. A. Bolzano 70.873: +67 casi; Abruzzo 70.519: +179 casi; Umbria 53.915: +105 casi; Sardegna 53.455: +290 casi; P. A. Trento 43.634: +91 casi; Basilicata 23.288: +163 casi; Molise 13.103: +29 casi; Valle d’Aosta 10.693: +50 casi.

(ultimo aggiornamento 17:21)