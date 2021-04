Dramma a San Giovanni in Fiore dove un 50enne è morto schiacciato dal suo trattore. È successo questa mattina quando l’uomo, che stava eseguendo dei lavori, per cause in corso di accertamento si è ribaltato col mezzo che lo ha travolto.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 50enne. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.