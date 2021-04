Scuole chiuse fino al 30 aprile a Cirò Marina

Restano ancora chiuse le scuole a Cirò Marina. Una nuova ordinanza, che dispone la chiusura fino al prossimo 30 Aprile, è stata firmata dal sindaco Sergio Ferrari.

Nell’ordinanza si legge «le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresa l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e per la Scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati, a far data dal 26 Aprile 2021 e fino al 30 Aprile 2021, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all'evolversi degli eventi».