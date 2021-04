Covid. Domani sessione di tamponi gratuiti a Rossano

Prosegue l'azione del Movimento civico “Show-Down” che, domenica 25 aprile (a partire dalle ore 08:30), terrà una nuova sessione di tamponi gratuiti per le famiglie in difficoltà presso la Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino allo Scalo di Rossano. Ricordiamo che le sessioni sono dedicate esclusivamente alle persone meno abbienti, che abbiano effettiva necessità di sottoporsi, per la prima volta, al test. Per prenotazioni è necessario inviare richiesta, con un recapito telefonico personale, via mail a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure tramite whatsapp al seguente numero telefonico: 379/2237811.