Covid. Ancora troppi contagi in Calabria: in 24 ore 544 nuovi positivi. Quattro i morti

La diffusione del contagio da Covid-19 non allenta in Calabria. Dopo il picco di nuovi positivi registrato nel bollettino di ieri (QUI), nelle ultime 24 ore si registrano altri 544 nuovi positivi e 4 morti.

È Cosenza la provincia che oggi registra più contagi con i suoi 226 positivi, seguono Reggio Calabria (+156), Catanzaro (+90), Crotone (+45), Vibo Valentia (+27).

I reparti ospedalieri sono sotto costante pressione e cresce il numero di ricoverati. Sono infatti 6 i posti letto in più occupati nei reparti ordinari e 3 quelli in terapia intensiva. Ad oggi i pazienti ricoverati sono nei reparti Covid sono 467, mentre in terapia intensiva si trovano 46 persone.

Da inizio pandemia il totale dei casi confermati è 57.622, i decessi per o con il coronavirus sono 979. Sono invece 14.024 (-45) i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 42.106 (+576).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove il totale dei casi confermati è a quota 19.578, i nuovi positivi sono 156. Attualmente i casi attivi sono 2.255 (104 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.110 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 17.323 (17.048 guariti, 275 deceduti).

Nel Cosentino dove i nuovi casi sono 226, il computo totale è 19.135. Attualmente i casi attivi sono 7.905 (100 in reparto AO di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano;17 al presidio ospedaliero di Acri; 29 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.701 in isolamento domiciliare). Invece, i casi chiusi sono 11.230 (10.790 guariti, 440 deceduti).

Nel Catanzarese i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 90, ma il totale delle persone che hanno contratto il sars-CoV-2 è 8.478. Attualmente i casi attivi sono 2.903 (54 in reparto all'AO di Catanzaro; 11 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 24 in reparto all'AOU Mater Domini; 15 in terapia intensiva; 2.799 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 5.575 (5.459 guariti, 116 deceduti).

Nel Crotonese, dove il totale delle persone che si sono ammalate è 5.250, i nuovi positivi sono 45. Attualmente i casi attivi sono casi attivi 1.016 (45 in reparto; 971 in isolamento domiciliare). Sono invece 4.234 i casi chiusi (4.163 guariti, 71 deceduti).

Nel Vibonese, dove il totale dei casi è 4.803, ma i casi di oggi sono 27. Attualmente i casi attivi sono 389 (15 ricoverati, 374 in isolamento domiciliare). Qui i casi chiusi sono 4.414 (4337 guariti, 77 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 69 casi attivi e 309 casi chiusi, tutti guariti.