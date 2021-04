La cronoscalata Santo Stefano-Mannoli arriva alla 42ª edizione

Prosegue a velocità spedita la macchina organizzativa per la 42^ edizione della cronoscalata Santo Stefano-Mannoli, che si disputerà nelle date tra il 18 e il 20 giugno prossimi. Sono tante, infatti, le novità che quest’anno renderanno la gara aspromontana un evento imperdibile nel panorama motoristico nazionale e che sicuramente contribuiranno a rinverdirne i fasti di un tempo.

Come noto, in questa stagione l’Automobile Club di Reggio Calabria, presieduto da Giuseppe Martorano e diretto da Sandra Pagani, ha affidato la gestione della parte tecnica e promozionale della competizione alla Scuderia Aspromonte di Lello Pirino.

Il collaudato percorso di 7 km che collega la cittadina di Santo Stefano alla località turistica di Gambarie, inoltre, presenta un manto stradale impeccabile ed è dotato di elevati standard di sicurezza. In questi giorni, infatti, Francesco Malara sindaco di Santo Stefano d’Aspromonte, sta provvedendo al completo rifacimento di muretti e parapetti presenti ai bordi di tutto il tratto di strada interessato dall’evento ed alla sistemazione e pulizia delle relative cunette, aumentando così gli standard di sicurezza del percorso.

La gara per la prima volta nella sua storia decennale sarà valida per la zona Sud del prestigioso Trofeo Italiano di Velocità in Montagna (Tivm) e si disputerà su due manche, condizione funzionale a poter ambire ad entrare nel prossimo futuro nel calendario del Campionato Italiano di specialità. Alla competizione, oltre che i piloti alla guida di vetture moderne, potranno partecipare anche i fortunati possessori di auto storiche. In questi giorni, inoltre, l’Automobile Club si è fatto promotore nei confronti di Aci Sport per l’ammissione alla gara delle gloriose e mai dimenticate bicilindriche, così come previsto nell’edizione del 2020 che a causa della pandemia non si è potuta disputare, e per ottenere la possibilità per i piloti siciliani e sardi di utilizzare la licenza cd “light” riservata ai licenziati in Sicilia e Sardegna.

Il Decreto-Legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri, infine, prevede la possibilità, a partire dal 1° giugno, di organizzare eventi sportivi di interesse nazionale con la presenza di pubblico. Qualora le condizioni dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 lo rendano fattibile, perciò, è possibile ipotizzare che a bordo strada potranno essere presenti gli sportivi appassionati, seppur in numero limitato e sempre nel rispetto delle norme di distanziamento volte a prevenire i contagi.

In ogni caso, le prove e la gara, entrambi su due manche, saranno trasmesse con diretta sui media, sui social e sui canali Sky dedicati.

Tutti gli aggiornamenti relativi alla gara e le ulteriori novità saranno resi noti attraverso i canali social dell’Automobile Club di Reggio Calabria e della Scuderia Aspromonte.