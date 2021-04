Crotone, controlli settimanali della polizia: dalla violenta lite alle armi clandestine

Sono 1.077 i soggetti identificati nell’ultima settimana dagli agenti della Questura di Crotone, impegnata nel piano di azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”. Due i soggetti tratti in arresto, sei i denunciati a vario titolo e ben 494 veicoli controllati nell’arco della settimana.

Nel corso del 18 aprile un quarantaduenne di Cirò Marina è stato denunciato in quanto non si sarebbe fermato all’alt imposto dagli agenti mentre tansitava per le vie del centro. Nel corso della fuga ha tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 0,8 grammi di cocaina, prontamente recuperati e sequestrati. Nel corso della stessa giornata sono stati rinvenuti ulteriori 3 involucri di droga, contenenti rispettivamente circa 0,49 e 0,48 grammi di marijuana e 0,25 grammi di hashish. Sporta denuncia contro ignoti.

Il 19 aprile un nuovo rinvenimento di droga, questa volta un involucro contenente circa 2,5 grammi di marijuana, prontamente sequestrato. Nella stessa giornata il proprietario di un locale è stato multato dal personale della Divisione Pasi per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Controlli anche nel circondario: il 20 aprile nel comune di Crucoli sono state sanzionate due differenti attività commerciali. Si tratta di una pasticceria gestita da un quarantunenne di Cirò Marina, aperta senza alcuna autorizzazione del Comune di Crucoli e nella quale è stato identificato un dipendente non assunto. Il proprietario è stato denunciato e multato per 5 mila euro. Chiuso invece per 5 giorni un circolo ricreativo gestito da una quarantacinquenne rumena, che teneva aperta l’attività nonostante la chiusura imposta dalle normative anti contagio.

Giornata movimentata il 22 aprile, aperta con l’aggressione di un ventottenne a danno della madre, alla quale ha fratturato la gamba destra. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per minacce, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato in stato di libertà.

Un quarantaduenne di Taurianova invece è stato denunciato in quanto si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico. Nonostante il suo rifiuto, la guida in stato di ebrezza gli è costata il ritiro della patente. Un quarantatrenne del posto invece è stato segnalato in qualità di assuntore in quanto trovato in possesso di poco meno di un grammo di cocaina.

Inoltre, un quarantaduenne di Isola Capo Rizzuto è stato arrestato per porto e detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione: in un locale adiacente alla sua abitazione è stata rinvenuta una Beretta calibro 9x21 priva di matricola nascosta in una custodia in plastica assieme a tre caricatori, privi di cartucce.

Nel corso del 23 aprile un giovane ventitrenne originario di Cinquefrondi e residente a Cutro è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 1,10 grammi di marijuana. Nella mattinata un altro giovane del posto, ventinovenne, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: questo, dopo aver mostrato evidente nervosismo durante un controllo stradale e visti i precedenti specifici in materia di spaccio, è stato trovato in possesso di circa 278 grammi di marijuana e circa 35 grammi di hashish, assieme a due bilancini occultati nella sua stanza da letto.

Nel pomeriggio un trentanovenne del posto è stato denunciato per non essersi voluto sottoporre all’accertamento sull’uso di sostanza stupefacenti. Inoltre, due soggetti di nazionalità straniera, ossia un ventinovenne afghano ed un trentunenne pakistano, sono stati denunciati per essersi rifiutati di fornire i proprio documenti relativi al permesso di soggiorno. Successivamente è stato appurato che i due, nonostante il rifiuto, fossero perfettamente in regola.

Infine, un ventinovenne di Aversa è stato denunciato in qualità di assuntore in quanto trovato in possesso di 1,10 grammi di eroina.

Complessivamente, sono state elevate 16 sanzioni per violazione del codice della strada ed 11 per violazione alla normativa anti contagio. Svolte 39 perquisizioni.