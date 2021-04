Cassano, nascondeva droga in auto ed in casa: un arresto

Non ha nascosto un evidente stato di agitazione il cinquantaquattrenne fermato per un controllo dai Carabinieri della tenenza di Cassano all’Ionio, finendo per insospetire i militari che hanno proceduto ad una perquisizione.

Si tratta di un pregiudicato con precedenti in materia di stupefacente, fermato per un controllo stradale nella frazione di Sibari.

A seguito di una prima perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana nascosti in una tasca del giubotto.

Visto il quantitativo elevato, la perquisizione si è estesa all’abitazione del soggetto, dove sono stati scovati altri 5 grammi di marijuana e altrettanti di hashish, assieme ad un bilancino di precisione.

Elementi che hanno lasciato desumere un’attività di spaccio e che ha fatto scattare gli arresti domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente.