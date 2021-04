Protesta a Cosenza dove una delegazione di infermieri dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, ha protestato in piazza 11 settembre. All’origine del sit in la carenza di personale che arriva a sovraccarica i lavoratori costretti a fare turni massacranti. E il mancato pagamento degli straordinari e dei turni aggiuntivi, già maturati, così come non sono mai state elargite le cosiddette “indennità covid”.