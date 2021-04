L’Italia si tinge di giallo, la Calabria rimane in arancione

Rimane in “zona arancione” la Calabria. Se l’Italia si tinge di giallo, sono solo 5 le regioni in arancione insieme alla Calabria: Basilicata, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta; la Sardegna rimane in rosso.

Lo prevedono le nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in giornata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. Le nuove ordinanze saranno in vigore a partire dal 26 aprile.

Se la Basilicata presenta un rischio moderato, come la Sicilia, la Puglia la Valle d’Aosta, in Calabria il rischio è alto, con un’incidenza 152).