Mileto, aumento di contagi nelle scuole. Il sindaco dispone sospensione della didattica in presenza

Aumentano i contagi nel settore scuola a Mileto. In tre giorni sono stati registrati diversi contagi all’interno del mondo della scuola, tanto da far registrare sul bollettino 18 positivi nel settore. In tutto sono 26 i casi positivi, di cui 10 studenti, un docente e una tirocinante.

Per questo motivo il sindaco, Salvatore Fortunato Giordano, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presente per gli studenti della scuola elementare ospitata alla Clemente Silipo di Paravati.

Rimangono comunque chiuse le scuole dei plessi Clemente Silipo e Via Trieste scuola elementare di Paravati. Il primo cittadino ha quindi annunciato che alle 9,30 di domani, sabato 24 aprile, gli studenti delle classi 1 2 3 A e 2 C e dell’asilo San Giuseppe verranno sottoposti a tampone rapido davanti al Comune in drive.