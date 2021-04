Aiuti alle strutture balneari, l’annuncio della Regione: “In arrivo bando da 10 milioni”

“Dopo i nostri aiuti complementari e aggiuntivi a quelli del Governo arrivano le prime misure di investimento per la ripartenza. Vogliamo riqualificare i nostri lidi già dalla prossima estate, in modo da accogliere con più servizi i turisti che, lo speriamo, arriveranno numerosi in Calabria, così come la scorsa stagione”.

È quanto fa sapere l’assessore regionale Fausto Orsomarso, annunciando l’arrivo di un bando (CLICCA QUI) a sostegno delle strutture balneari e dalla dotazione complessiva di 10 milioni.

Sarà finanziata la riqualificazione, la ristrutturazione, l’ammodernamento delle strutture nelle quali si svolge l’attività, spiega ancora l’assessore, che vuole incentivare gli operatori ad introdurre nuovi servizi da offrire alla clientela, attraverso le più moderne tecnologie informatiche e digitali, anche in termini di sostenibilità ambientale per la riduzione di consumi energetici, plastiche e imballaggi. Senza dimenticare il supporto alle dotazioni, finalizzate a introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per contrastare la diffusione del Covid.