Forestazione, indetta per domani manifestazione in tutta la regione

“La pandemia ha messo in risalto l’importanza della tutela ambientale. In Calabria le tante tragedie causate dall’abbandono delle aree interne, dal dissesto idrogeologico, dai cambiamenti climatici e dalla ridotta attività di prevenzione e cura del bosco hanno causato ingenti danni alle comunità, al territorio, alle attività produttive”. È quanto affermano in una nota i segretari generali regionali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, rispettivamente Bruno Costa, Michele Sapia e Nino Merlino, che hanno annunciato un sit-in di fronte a tutte le Prefetture calabresi per domani, sabato 24 aprile.

Un azione con la quale si vuole “porre all’attenzione delle istituzioni, delle forze politiche e dei cittadini questi temi centrali per il futuro della Calabria” e per chiedere una “nuova stagione del comparto forestale calabrese”. Ai vari prefetti sarà consegnato un documento con le priorità individuate dai sindacati e dai lavoratori.