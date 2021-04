Voto ai fuori sede, Comune di Crotone soddisfatto per presentazione proposta di legge

Filly Pollinzi

“Crotone è stato il primo comune capoluogo della Calabria ad aver creduto in questo atto di alta democrazia, deliberando in merito e sostenendo l’iniziativa, che oggi diventa proposta di legge”. Lo afferma in una nota l’assessore alle politiche sociali del Comune di Crotone, Filly Pollinzi, che commenta con soddisfazione l’arrivo della proposta di legge per il voto ai fuori sede a Montecitorio.

“Lo abbiamo fatto nella consapevolezza che questa nuova normativa consentirebbe ai tanti concittadini crotonesi e calabresi che vivono fuori regione di partecipare alla vita democratica senza dovervi rinunciare per le difficoltà di spostamento o sottoponendosi ad un impegno logistico ed economico non trascurabile” scrive ancora la Pollinzi, che si dice pronta a “seguire con attenzione” gli sviluppi della vicenda al fine di sostenere tale iniziativa.