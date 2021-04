Covid, nuovo record di contagi: 610 nuovi casi accertati, 8 le vittime

Raggiunto un nuovo record di contagi in Calabria: sfondata quota 600 di nuovi casi in un giorno, anche se a causa della mancata comunicazione da parte dell’Asp di Cosenza di 115 casi riscontrati in 421 tamponi processati ieri, 22 aprile. Si fissa comunque a 610 il numero di nuovi positivi e, purtroppo, ad 8 il numero di vittime nelle ultime 24 ore.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Cosenza (+395), seguita da quelle di Reggio Calabria (+116), di Catanzaro (+52), di Crotone (+36) e di Vibo Valentia (+11). Effettuati 728.851 tamponi eseguiti su 680.955 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 18.908 (+395): casi attivi 8.013 (102 in reparto; 37 in reparto al presidio di Rossano, 18 a Cetraro e 29 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 16 in terapia intensiva, 7.807 in isolamento domiciliare); 10.895 i casi chiusi (10.456 guariti, 439 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 19.422 (+116) e così distribuiti: casi attivi 2.256 (101 in reparto; 31 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 2.115 in isolamento domiciliare); 17.116 i casi chiusi (16.893 guariti, 273 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 8.388 (+52) casi attivi sono 2.814 (84 in reparto; 14 in terapia intensiva; 2.716 in isolamento domiciliare); 5.574 i casi chiusi (5.459 guariti, 115 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 5.206 (+36), gli attivi sono 1.026 (44 in reparto; 982 in isolamento domiciliare); 4.180 i casi chiusi (4.109 guariti, 71 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 4.776 (+11) e gli attivi sono 395 (15 ricoverati, 380 in isolamento domiciliare); 4.381 i casi chiusi (4.304 guariti, 77 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 69 casi attivi e 309 casi chiusi, tutti guariti.

CALABRIA ANCORA IN ZONA ARANCIONE?

È ancora una mera indiscrezione quella che circola da questa mattina sulla stampa nazionale, che troverà conferma solo nella relazione della Cabina di Regia che si svolgerà in serata. Tuttavia sembra palesarsi un'ulteriore settimana in zona arancione per la Calabria, una delle poche regioni che non passerà in zona gialla come praticamente mezza Italia.

L'ufficialità è attesa a breve, e nonostante il calo dell'indice Rt trapelerebbe una elevata trasmissibilità del virus, che avrebbe portato la media dei contagi quotidiani a stabilizzarsi ad una quota troppo alta. Una condizione dunque nè peggiorata nè migliorata rispetto alla settimana scorsa, anche sul fronte delle vaccinazioni.