Nuova “Bandiera Verde” per Isola Capo Rizzuto: è l’undicesimo anno consecutivo

Anche quest’anno sulle coste di Isola Capo Rizzuto sventolerà la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle spiagge a misura di bambino. Lo rende noto la stessa amministrazione, che potrà dunque vantarsi dell’importante merito riconosciuto da un gruppo di oltre duemila pediatri in tutto il paese.

Nel 2020 erano state 144 le spiagge premiate, mentre quest’anno si attende ancora di scoprire il numero esatto. Quel che è certo è che il comune di Isola Capo Rizzuto è in lista per l’undicesimo anno consecutivo, riuscendo dunque a far valere il vasto patrimonio coadiuvato da tutta una serie di servizi messi in campo proprio per i più piccoli.

“È sempre un piacere essere valutati positivamente dai pediatri italiani, nessuno più di loro può stabilire se una spiaggia sia o meno adatta ai bambini” dichiara la sindaca Maria Grazia Vittimberga. “L’obiettivo di quest’amministrazione è quello di promuovere al meglio le nostre bellezze naturali e storiche, anche per questo stiamo avviando le pratiche per ottenere l’ambito riconoscimento della Bandiera Blu e la nomina del Castello Aragonese di Le Castella a patrimonio dell’umanità. Due passi importanti che mirano a rilanciare turisticamente il nostro territorio”.