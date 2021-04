Vaccinazioni aziendali, i sindacati: “Regione convochi preavviso di incontro per l’organizzazione”

Sposato, Russo, Biondo

“L’applicazione del protocollo nella nostra regione è di fondamentale importanza, infatti, perché somministrare il vaccino sui luoghi di lavoro significa creare un ulteriore percorso che affianchi il sistema sanitario, contribuendo in maniera significativa, nel rispetto delle priorità stabilite per anziani e soggetti fragili, ad accelerare la campagna di vaccinazione anti Covid”. Lo affermano in una nota i segretari generali calabresi di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, che chiedono alla Regione di farsi trovare pronta a mettere in pratica i protocolli per le vaccinazioni in azienda.

“Ciò significherebbe mettere in sicurezza dipendenti e aziende, creare le condizioni per favorire una più rapida ripresa, mentre siamo tra l’altro alle porte della stagione turistica che ha una rilevanza decisiva per l’economia della Calabria” affermano ancora i sindacati, che chiedono dunque “un confronto vero in sede regionale per non rischiare di vanificare l’occasione offerta dall’importante accordo nazionale che ha visto allo stesso tavolo Governo, sindacati, imprese, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, accomunati dalla volontà di far sì che il mondo del lavoro nel suo insieme garantisca la sicurezza delle persone e degli ambienti e favorisca la ripartenza”.