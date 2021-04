Reggio, gli odontoiatri rispondono alla chiamata: collaborazione attiva contro il covid

“Appena poche ore dopo la comunicazione da parte del governo sono giunte le entusiastiche adesioni dei colleghi che, nonostante il periodo di grave crisi che ha colpito l’intera categoria, si sono generosamente detti disponibili a dedicare un po’ del loro tempo alla campagna vaccinale che, peraltro, rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19 attraverso, appunto, una definita strategia di vaccinazione”. È quanto afferma in una nota il presidente degli odontoiatri di Reggio Calabria, Filippo Frattima, commentando il coinvolgimento della categoria nella campagna vaccinale.

Una condizione non facile, che rende necessario percorrere “cento chilometri al giorno per recarsi, in maniera del tutto volontaria ed assieme al personale della Croce Rossa, al centro vaccinale di Siderno, mentre la prossima settimana cominceranno a vaccinare presso il Gom e a processare i tamponi per le Ferrovie dello Stato”.

Nonostante ciò la categoria si è detta prontamente disponibile anche a coprire eventuali altri centri vaccinali, come quelli che stanno nascendo in tutta la provincia reggina. “Tanto è vero che hanno dato subito la loro disponibilità insieme a tantissimi medici di varie associazioni di volontariato dando una mano alla Croce Rossa e mettendo al primo posto soprattutto l’attenzione, la puntualità e il riguardo per i pazienti che meritano rispetto e trattamento cordiale nel momento delicato della vaccinazione” conclude Frattima.