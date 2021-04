Vibo. Allo sportello con un passaporto falso, arrestato 22enne

Si è presentato allo sportello dell’ufficio immigrazione della Questura di Vibo Valentia con un passaporto falso, per la conversione del proprio permesso di soggiorno. Per questo motivo l’uomo, un 22enne residente a Ricadi, è stato arrestato in flagranza di reato.

Gli agenti, dopo un esame del documento, hanno deciso di fare controlli più accurati. Il documento è stato portato negli uffici della frontiera area della Polizia di Stato di Lamezia Terme, dove personale specializzato in tema di “falso documentale” ha confermato i sospetti. Ha infatti attestato la falsità del passaporto e, precisamente, la sua alterazione nella pagina in cui erano contenute le generalità del22enne.

Il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza per il rito direttissimo.