Castrovillari, nuovo centro vaccinale nella sede Associazione nazionale di azione sociale

Nuovo centro vaccinale a Castrovillari. Dopo i punti somministrazione all’ospedale, la città del Pollino ne accoglie un altro nei locali dell’Associazione Nazionale di Azione Sociale, vicino all’entrata del piazzale da corso Calabria.

E’ stato denominato “Locomotiva”, non solo perché si trova vicino ad una stupenda “503” rinnovata da poco nell’Autostazione, ma anche per dare l’idea di spinta che si desidera imprimere al piano vaccinale. La scelta è avvenuta, come già spiegato, in seguito ad un sopralluogo del sindaco, Domenico Lo Polito, che ha ritenuto gli ambienti adatti per come sono situati e raggiungibili.

Il Centro è stato strutturato con percorsi ben delineati per l'accettazione, la somministrazione e l'osservazione degli immunizzati. Da sabato 24 aprile partiranno 4 linee vaccinali per 400 inoculazioni al giorno e si inizia con le prenotazioni della fascia 60/79 anni.

Riferimento della prenotazione sarà per tutti la piattaforma regionale già operante per la quale il Comune ha attivato, pure, uno sportello dedicato per le prenotazioni on line per chi ha difficoltà ad interfacciarsi con le nuove tecnologie. Lo si trova a piano terra del Palazzo di Città, presso l’Ufficio CUP ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 10, e martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30; questo supporterà anziani e persone fragili nella compilazione del modulo per il quale serve la tessera sanitaria e carta d’identità.

“L’obiettivo – sottolinea il primo cittadino - è cercare di accelerare la campagna vaccinale per una ripresa che preme ovunque. Il luogo conterà oltre che sull’ausilio di unità del Coc Municipale anche di quelle della Croce Rossa e delle associazioni di volontariato di protezione civile nonché di diversi operatori dedicati”.