Crotone. Perde il controllo dell’auto e finisce in un canalone, ferito 48enne

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato alle 8.30 di questa mattina sulla statale 106 a Crotone.

Per cause in corso di accertamento, un 48enne del posto, che rimasto ferito, ha perso il controllo della propria auto ed è finito in un canalone.

Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale che ha messo in sicurezza il veicolo e la zona, dal momento che dal motore dell'auto erano fuoriusciti liquidi. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno preso in carico il 48enne, e la Polizia per i rilievi del caso.