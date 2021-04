Emergenza sanitaria: Speranza si impegna a sbloccare 60 mln dal Decreto Calabria

Roberto Speranza

Un impegno a sbloccare celermente i primi 60 milioni di euro previsti per il 2021 dal Decreto Calabria all'interno dei lavori della Conferenza Stato - Regioni. E' quanto garantito dal ministro della Salute Roberto Speranza ai deputati e senatori calabresi di M5s, Pd, Lega, Fi, Liberi e Uguali e Italia Viva che sostengono il governo Draghi.

Un incontro chiesto per affrontare l'emergenza sanitaria nella regione che si ripercuote inevitabilmente sul contrasto al Covid. Da Speranza, i parlamentari hanno ottenuto anche un canale permanente di interlocuzione e la disponibilità a venire di persona in Calabria al più presto per verificare le criticità esistenti.