Covid in Calabria, oggi altri 401 positivi. Nove i decessi

Sono 402 i nuovi positivi in Calabria e 9 i decessi registrati nel bollettino di oggi, giovedì 22 aprile. Flessione dei contagi dunque, dal momento che i positivi di ieri erano 470 (QUI).

È il territorio Cosentino a registrare più casi, con i suoi 126 positivi, seguono Reggio Calabria (+108), Catanzaro (+80), Crotone (+64) e Vibo Valentia (+24).

Da inizio pandemia il numero totale di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 è 56.468, mentre i decessi totali sono stati 967.

Aumentano le persone in isolamento domiciliare +118 per un totale di 13.724 persone con il Covid-19 curate a casa. Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie, dato che nei reparti Covid si trovano 467 persone (-9) e in terapia intensiva sono ricoverati 44 pazienti (-3). I guariti nelle ultime 24 ore sono 287, per un totale di 41.266. I casi attivi sono 14.235, mentre i tamponi effettuati e processati nell’ultima giornata sono stati 3.872.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i nuovi positivi sono 108, da inizio pandemia si sono ammalati in 19.306. Attualmente i casi attivi sono 2.247, di cui 101 ricoveri a Reggio Calabria, 30 a Gioia Tauro (+8); 8 in terapia intensiva (-1); 2.108 in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 17.059, di cui 16.788 guariti (+90); 271 deceduti (+1).

Nel Cosentino i nuovi casi sono 126, ma il computo totale si attesta a 18.513. Attualmente i casi attivi sono 7.619, di cui 105 ricoveri a Cosenza, 36 a Rossano, 18 ad Acri, 31 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+10); 17 in terapia intensiva (-1); 7.409 in isolamento domiciliare (+134). I casi chiusi sono 10.894, di cui 10.456 guariti (+1); 438 deceduti (+6).

Nel Catanzarese sono 8.336 le persone che hanno contratto il Covid-19, ma i nuovi positivi sono 80. Attualmente i casi attivi sono 2.848, di cui 55 ricoveri a Catanzaro, 9 a Lamezia Terme, 20 al Mater Domini (+1); 16 in terapia intensiva (-1); 2.748 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 5.488, di cui 5.375 guariti (+83); 113 deceduti (+1).

Nel Crotonese, dove da inizio pandemia il computo totale di casi è 5.170, i nuovi positivi sono 64. Attualmente i casi attivi sono 1.053, di cui 46 ricoveri a Crotone; 1.007 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 4.117, di cui 4.049 guariti (+66); 68 deceduti.

Nel Vibonese i casi totali sono 4.765, ma i nuovi positivi sono 24. Attualmente i casi attivi sono 399, di cui 16 ricoveri; 383 in isolamento domiciliare (-24). I casi chiusi sono 4.366, di cui 4.289 guariti (+47); 77 deceduti (+1).

Per quanto riguarda le persone con il Covid-19 provenienti da altra regione o stato, al momento i casi attivi sono 69, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha inoltre comunicato un decesso del 17 aprile avvenuto in pronto soccorso all'Annunziata di Cosenza.