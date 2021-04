Antica Kroton, il sindaco Voce: “Giornata decisiva per il reale avvio del progetto”

Ha parlato di “giornata decisiva per il reale avvio dell’antica Kroton” il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. E l’ha fatto dopo il tavolo promosso alla cittadella regionale. Se da un lato i rappresentanti istituzionali hanno ribadito la strategicità del progetto dal punto di vista dello sviluppo del territorio, i tecnici hanno supportato la necessità espressa di procedere con celerità alle fasi attuative del progetto.

Voce ha ribadito che “Antica Kroton rappresenta un progetto fondamentale per la ripresa economica della città e per il suo futuro che merita la profusione di ogni energia da parte dell’amministrazione per la sua realizzazione”.

Sono stati inoltre approfonditi i singoli interventi che compongono il progetto finalizzato alla valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale di Crotone. Gli enti proseguiranno sulla strada della concertazione e della condivisione su un tema che li vede sinergicamente impegnati.