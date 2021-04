Girava con dell’eroina nascosta nell’ombellico: un arresto a Cassano

È stato fermato per un regolare controllo mentre si trovava a bordo della sua auto in località Timpone Rosso, nel comune di Cassano all’Ionio, ed è andato subito in agitazione. Una situazione che ha insospettito i militari, che hanno deciso di sottoporre il soggetto a perquisizione facendo così un’isolita scoperta.

L’uomo infatti, un trentaseienne di Mormanno, avrebbe tentato di occultare circa 5 grammi di eroina pura nascondendo l’involucro nella cavità ombellicale. Uno stratagemma che è valso a poco, dato che non è passato inosservato ai Carabinieri di Corigliano-Rossano che hanno deciso di estendere la perquisizione anche nell’abitazione del soggetto.

All’intertno rivenuto diverso materiale per il taglio ed il confezionamento dell’eroina, assieme ad un bilancino di precisione e circa 20 grammi di marijuana. Il tutto è stato sequestrato, mentre per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.