Nocera Terinese, auto perde il controllo e si schianta a bordo strada: un ferito

Ha perso il controllo della sua auto mentre procedeva lungo Viale Stazione, sulla diramazione sud della Statale 18, andando a schiantarsi prima contro una cabina dell’Enel e successivamente contro il cancello d’ingresso di una proprietà privata.

Fortunatamente l’impatto, per quanto violento, non ha ferito gravemente il conducente, che è uscito dal mezzo sulle sue gambe ed ha così chiesto aiuto.

È successo questa mattina nel comune di Nocera Terinese, quando il mezzo avrebbe perso il controllo per motivi ancora in corso di accertamento. Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, hanno rapidamente messo in sicurezza l’auto ed il tratto stradale.

A bordo il solo conducente, che per via di alcune ferite è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso e poi trasportato in ospedale per accertamenti.

Intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti. Registrati disagi nel transito sino al termine delle operazioni.