Cariati, la sindaca chiede incontro a Roma sulla questione sanità

Filomena Greco

“Il Governo nazionale non può non considerare che ha una responsabilità diretta nella gestione della sanità della nostra Regione i cui cittadini continuano ad essere considerati di serie B”. È quanto ha messo nero su bianco la prima cittadina di Cariati, Filomena Greco, risponendo alla direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute.

Una risposta dove non è mancata occasione per ricordare che proprio lo Stato avrebbe una responsabilità della condizione in cui versa il piano sanitario della Regione, dato che questa è commissariata “da oltre dieci anni” ed “in questo lungo arco di tempo la situazione sanitaria del territorio, già gravemente depauperato dal suddetto Piano, è ulteriormente e pesantemente peggiorata”.

Per questo motivo, la sindaca ha colto l’occasione per chiedere un incontro urgente in ministero, dato che la pandemia ha ulteriormente ridotto il “diritto costituzionale alla salute” già ampiamente compromesso.