Melito Porto Salvo, sgomberato il campo rom di Via del Fortino

Si sono concluse le operazioni di sgombero di un intero insediamento rom abusivo nel comune di Melito Porto Salvo.

Gli agenti della Polizia di Stato, assieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed ai Vigili Urbani, si sono recati insieme in Via del Fortino per dare seguito all’ordinanza emessa dal commissario comunale, che nel rispetto della sicurezza pubblica e nel tentativo di contrastare i frequenti furti di rame riscontrati zona, ha decretato che l’area venisse liberata.

L’insediamento contava un totale di 27 persone divise in otto distinti gruppi familiari, che vivevano in condizioni di evidente degrado: le abitazioni, costituite da alloggi e baracche fatiscenti, erano infatti circondate da cumuli di rifiuti di vario genere.

Abbattuti i manufatti realizzati abusivamente, i soggetti interessati sono stati allontanati senza turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.