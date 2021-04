Arresto “Ciccio Pakistan”: consiglio comunale plaude l’Arma dei Carabinieri

"Quanto successo ieri nel consiglio comunale di San Luca, il comune aspromontano conosciuto anche fuori dai confini nazionali come l'epicentro della criminalità organizzata, resterà sicuramente nella storia per l'alto valore simbolico, politico e culturale." Lo dichiara Fabio Riccio, segretario provinciale di Catanzaro nonché delegato per rappresentare la segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, che ieri insieme al dirigente dell'Nsc Raffaele Battaglia hanno presenziato il consiglio comunale di San Luca con la loro partecipazione.

"Nessuno si poteva immaginare che a San Luca il governo cittadino potesse porgere un plauso agli operatori dell'Arma per la cattura del latitante Francesco Pelle, detto "Ciccio Pakistan", ma la proposta del consigliere Giuseppe Brugnano, collega poliziotto-sindacalista, è stata recepita dall'intera amministrazione comunale. Questo significa - continua Riccio - che qualcosa in Calabria, con le persone giuste, è possibile cambiare seriamente. Noi del Nuovo Sindacato Carabinieri ringraziamo Brugnano ed il sindaco di San Luca per questa "rivoluzionaria" presa di posizione e continueremo ad essere presenti sul territorio per ringraziare la politica ogni qualvolta lo merita."