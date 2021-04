Cicala è il comune calabrese covid-free: ad oggi nessun contagio registrato

La Calabria ha un comune covid-free. Nonostante l’elevato numero di contagi registrati negli ultimi periodi, c’è un posto nella regione dove da inizio pandemia ad oggi non è stato registrato alcun contagio tra i residenti: è Cicala.

"Nessun nostro concittadino è stato contagiato dal Covid-19 ". A rivelarlo all’Ansa è stato il Sindaco Alessandro Falvo.

"Da quando abbiamo saputo come gestire il Coronavirus - ha spiegato il primo cittadino - abbiamo recepito i decreti ministeriali e informato la cittadinanza chiedendo a tutti di seguire alla lettera le disposizioni. Io da solo in Comune, con i dipendenti che lavoravano in smart working".

"Ho letteralmente urlato con il megafono - ha aggiunto Falvo - quello che era bene fare e cosa stava succedendo, raccomandando ai più giovani che se volevano salvare la vita ai loro nonni dovevano indossare sempre la mascherina".

A quanto pare adulti e ragazzi hanno accettato i consigli del sindaco, l'unico ad uscire di casa all’esplosione della pandemia.

Anche gli adolescenti, che avevano chiesto di fare sport all’aperto, “si sono resi conto del rischio – precisa il sindaco - e hanno rinunciato per il bene dei loro nonni e zii alle attività rischiose".

Mercato chiuso, mascherine artigianali indossate sempre da marzo 2020 e consegnate a domicilio, tamponi rapidi da fare a chiunque rientri da fuori, consegne da parte di tutti gli esercizi commerciali a domicilio, cimitero chiuso nei giorni di festa con visite calendarizzate prima delle ricorrenze, Comune aperto solo su appuntamento e scuola aperta con mensa a turni e sanificata periodicamente anche quando non necessario come il municipio.

"Dall'inizio ad oggi - racconta ancora Falvo - sono cambiate tante cose, c'è più consapevolezza. Pubblicavo il report nazionale tutti i giorni. Adesso la paura si è affievolita, ma qui chi esce ha sempre la mascherina e rispetta le regole".