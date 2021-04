Riflettori accesi sul Porto di Crotone: presentato il “piano” di Voce all’Autorità Portuale

Alta l’attenzione sul Porto di Crotone a seguito della riunione che il sindaco Vincenzo Voce e l’assessore ai Trasporti Ilario Sorgiovanni hanno avuto questa mattina a Catanzaro con il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale della Calabria Andrea Agostinelli e con l’assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo.

In una più ampia discussione sulla situazione dei porti calabresi, erano presenti anche il presidente ff della Provincia di Crotone Vincenzo Lagani, il presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci e il vice sindaco del comune di Corigliano – Rossano Claudio Vincenzo Malavolta e per la Camera di Commercio Francesco Lagani, la fondamentale infrastruttura crotonese ha trovato il suo spazio proprio per la strategicità che assume non solo per Crotone ma per l’intera regione.

Nel corso della riunione il sindaco Voce e l’assessore Sorgiovanni hanno avuto modo di illustrare al comandante Agostinelli e all’assessore Catalfamo la visione che l’amministrazione ha sul futuro del porto che è legata ad un sistema di mobilità intermodale che abbia come riferimento tutte le possibilità di comunicazione, porto, aeroporto, ferrovia e strada statale 106) previsto nel corridoio ten-core (Scandinavo – Mediterraneo)

Specificamente sul porto l’amministrazione ha evidenziato la necessità che l’Autorità Portuale elabori una proposta progettuale che tenga conto delle esigenze di sviluppo dei traffici crocieristici e diportistici con un occhio di riguardo alla cantieristica.

L’Autorità Portuale si è riservata di accogliere le richieste del Comune secondo le funzioni del porto e delle aree da destinare a tale funzioni valorizzando in particolare la darsena est del porto nuovo al diporto e il molo foraneo alla croceristica, prospettando anche il banchinaggio tra l’area del molo giunti e il molo commerciale (area spiaggia delle forche).

In un prossimo incontro l’Autorità Portuale presenterà le risultanze di un piano per il porto la cui progettazione è stata già affidata ad uno studio tecnico per discutere insieme le situazioni che emergeranno.

Il comandante Agostinelli, ha rinnovato la sua attenzione e il suo impegno sul porto impegnandosi anche ad attivare la sede distaccata di Crotone con una frequenza più assidua.