Non si allentano i contagi da Covid in Calabria: oggi 471 nuovi positivi e 3 morti

Salgono ancora i contagi da coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore è stata ancora superata abbondantemente la soglia dei quattrocento casi e - secondo quanto riporta il bollettino della Protezione civile - i nuovi positivi sono 471. Ad oggi sono in totale 56.066 le persone che hanno contratto il virus nella nostra regione dall’esplosione della pandemia.

Il dato giornaliero ci porta dunque a riscontrare un nuovo aumento dei contagi rispetto al bollettino di ieri.(QUI)

Anche oggi è sempre la provincia di Cosenza con 213 nuovi positivi a registrare il numero più alto dei contagi, seguono Reggio Calabria (+ 94), e poi Catanzaro (+58), Crotone (+54), Vibo Valentia (+52).

Purtroppo non si arrestano i decessi con o per il Coronavirus. Oggi la nostra regione conta tre nuove vittime e giungono così a 958 i morti da febbraio 2020.

Per quanto riguarda i ricoveri, nelle ultime ore non si registrano nuovi ingressi nei reparti covid degli ospedali calabresi e nemmeno nelle terapie intensive. Al momento, sono 47 gli assistiti in intensiva e 476 quelli nei reparti (-2). I positivi in isolamento domiciliare sono ora 13.606 (+ 97 da ieri).

Sale, fortunatamente, il numero dai guariti (+112), per un totale di 16.746.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, da febbraio il computo totale è di 19.198 casi e nelle ultime 24 ore sono stati registrati 94 nuovi positi. Nel dettaglio, i casi attivi sono 2.230 (100 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 31 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 2.090 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 16.968 (1.6698 guariti, 270 deceduti).

Nel cosentino, dove sono 213 in nuovi casi, si giunge ad un totale di 18.383 persone che hanno contratto il virus. Attualmente qui i casi attivi sono 7.496 (114 in reparto AO di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 32 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.275 in isolamento domiciliare). Invece i casi chiusi sono 10.887 (10.455 guariti, 432 deceduti).

Nel catanzarese, dall’esplosione della pandemia il totale delle persone che hanno contratto il virus sono state 8.260, qui sono 58 i nuovi casi registrati. I casi attivi sono 2.856 (56 in reparto all'AO di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 19 in reparto all'AOU Mater Domini; 17 in terapia intensiva; 2.756 in isolamento domiciliare). Giungono invece a 5.404 i casi chiusi (5.292 guariti, 112 deceduti).

Nel crotonese, sono stati registrati invece 54 nuovi casi e qui il computo totale è di 5.106. Attualmente i casi attivi sono 1.055 (46 in reparto; 1.009 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 4.051 (3.983 guariti, 68 deceduti).

Nel vibonese, sono 4.741 le persone che hanno “incontrato” il virus , ma nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 52. I casi attivi qui sono 423 (16 ricoverati, 407 in isolamento domiciliare) I casi chiusi sono invece 4.318 (4.242 guariti, 76 deceduti).

Per quanto riguarda i dati relativi ai contagi di persone provenienti da altra regione o stato estero, i casi attivi sono 69 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.