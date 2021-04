Trebisacce, Comune adotta regolamento per la gestione dei profili social

La giunta comunale di Trebisacce ha adottato un regolamento (Media Social Policy) per la gestione dei profili social dell’ente. Finalità della policy sono la disciplina, la gestione, il funzionamento e la regolamentazione della partecipazione da parte degli utenti ai profili istituzionali del Comune di Trebisacce sui Social Media, definendo le modalità di pubblicazione e di intervento.

“Conosciamo l’importanza della comunicazione istituzionale – ha dichiarato l’assessora agli affari generali e legali Roberta Romanelli - e quanto la stessa crescerà negli anni a venire. Anche l’emergenza Covid-19 ci ha dimostrato come sia fondamentale poter raggiungere i cittadini con un click, sfruttando la moderna tecnologia. Attraverso il progetto Trebisacce Informa, apprezzato anche dall’Anci, che nelle sue linee guida ci invita a curare l’aspetto della comunicazione istituzionale, abbiamo creato una serie di canali e strumenti digitali che ci permettono di raggiungere ed informare celermente i cittadini”.

“Era giusto inquadrare queste attività in un regolamento, interno ed esterno, una “Social media policy, finalizzata a porre regole chiare per evitare comportamenti che minino l’uso e la crescita di strumenti così importanti. Siamo tra i primi Comuni della Calabria ad approvare questo tipo di regolamento, relazionandoci sia con le disposizioni che derivano dal Ministero della Funzione pubblica, sia con le linee guida dell’ANCI, in collaborazione di importanti realtà, di livello nazionale, specializzate, quali ad esempio P.A. Social, associazione che si occupa di Comunicazione Istituzionale, a cui abbiamo aderito, entrando a far parte del Comitato promotore nazionale. Il Comune di Trebisacce, ancora una volta, si distingue per la capacità di sapersi proiettare lontano, guardando all’evoluzione e alla modernità con il coraggio di accettare nuove sfide e di vincerle”, conclude l’assessora.