Processo Terramara Closed, ridotta la pena per l’ex sindaco di Taurianova

Venticinque condanne e un’assoluzione. È la sentenza del processo “Terramara-Closed” per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato.



Tranne Luana Bongiovanni che è stata assolta, tutti gli altri imputati sono stati condannati a pene che vanno dai 9 mesi ai 18 anni di carcere.

In Appello, Domenico Romeo, ex sindaco di Taurianova, è stato condannato a nove mesi e 10 giorni di carcere per tentato abuso d’ufficio è. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha poi assolto Romeo per altre due accuse di abuso d’ufficio.

Per Salvatore Fazzalari, ritenuto capo promotore dell’omonima cosca di Taurianova, la condanna più pesante.

Il processo è scaturito dall’inchiesta della Dda che nel dicembre 2017 ha portato all’arresto di 48 persone legate alle famiglie di ‘ndrangheta Avignone, Zagari, Fazzalari e Viola.



L’indagine ha consentito ai magistrati di ricostruire la rete di protezione del boss Ernesto Fazzalari, latitante per oltre 20 anni e arrestato dai carabinieri nel giugno 2016.