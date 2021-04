Sottoscritto protocollo d’intesa “Rete delle terme storiche di Calabria”

Consorzio Termale "Antonimina-Locri", Terme Caronte spa, Terme di Galatro srl, Sateca spa Terme Luigiane, Terme Sibarite spa, Comune di Spezzano Albanese hanno sottoscritto il protocollo d’intesa "Rete delle Terme storiche di Calabria”.

Lo scopo è individuare gli obiettivi comuni alle Terme calabresi, che riguardino il futuro del settore termale e la realizzazione di azioni congiunte, attraverso una condivisione dei bisogni, per la promozione e l’ampliamento della conoscenza delle cure termali e delle specifiche proprietà curative delle acque di ciascuna struttura, nella più ampia e composita azione di valorizzazione dei percorsi turistici a livello regionale.

Unioncamere Calabria, in rappresentanza delle Camere di commercio calabresi, in ascolto e al servizio del sistema imprenditoriale regionale, ha accolto l’invito degli stabilimenti termali ad ospitare la sottoscrizione dell’accordo. La conferenza stampa è stata moderata dal Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Erminia Giorno.

Ha portato i saluti istituzionali il presidente di Unioncamere Calabria Klaus Algieri. “Oggi è una bella giornata perché in Calabria fare rete è sempre più difficile e lavorare in una logica di rete, per la prima volta insieme terme pubbliche e private, proietta verso una vera industria del turismo. Unioncamere Calabria rappresenta tutte le Camere di commercio calabresi e oggi svolge l’importante ruolo di testimone poiché non è tra i firmatari dell’accordo. Rimarco l’importanza e la crucialità del dialogo tra politica e corpi intermedi – continua Algieri – come base per il corretto funzionamento dei territori. Fare rete è un vantaggio per la Calabria – conclude Algieri – e se la nostra regione occupa le ultime posizioni non è solo colpa della politica ma anche dei corpi intermedi".