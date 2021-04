Covid: risalgono ancora i contagi. In 24 ore 450 nuovi casi e 5 decessi

Risale ancora la curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 450, mentre ieri erano stati registrati 156 casi. (LEGGI).

È sempre il territorio cosentino a registrare più casi, con i suoi 183 nuovi positivi. Seguono Reggio Calabria (+139), Crotone (+69), Catanzaro (+51), Vibo Valentia (+6),. Altra Regione o stato estero +2.

Sono 5 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, mentre il totale è 955. Attualmente le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 478 (+3), mentre in terapia intensiva si trovano 47 pazienti. I guariti sono 40.606 (+276), mentre gli attuali positivi sono 14.034. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 3.956.

Aumentano i ricoveri nel territorio cosentino (+5), ma anche i casi in isolamento domiciliare (+174). Ma è il reggino a piangere due decessi, mentre Cosenza, Catanzaro e Crotone ne piangono una. È Catanzaro la provincia che registra più guarigioni (+128),

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono 19.104 i casi totali, ma nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 139. Attualmente i casi attivi sono 2.219, di cui 98 ricoveri a Reggio Calabria, 33 a Gioia Tauro (-5); 9 in terapia intensiva (-1); 2.079 in isolamento domiciliare (+50). I casi chiusi sono 16.885, di cui 16.615 guariti (+93); 270 deceduti (+2).

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 183, i casi totali si attestano a quota: 18.169. Attualmente i casi attivi sono 7.409, di cui 118 ricoveri a Cosenza, 35 a Rossano, 18 ad Acri, 30 a Cetraro, 0 all'ospedale da Campo (+5); 17 in terapia intensiva (+1); 7.187 in isolamento domiciliare (+174). I casi chiusi sono 10.760, di cui 10.330 guariti; 430 deceduti (+1).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 51, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 8.203. Attualmente i casi attivi sono 2.866, di cui 55 ricoveri a Catanzaro, 9 a Lamezia Terme, 22 al Mater Domini (+1); 17 in terapia intensiva (-1); 2.763 in isolamento domiciliare (-78). I casi chiusi sono 5.337, di cui 5.225 guariti (+128); 112 deceduti (+1).

Nel Crotonese, dove da inizio pandemia i casi confermati sono stati 5.052, nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 69. Attualmente i casi attivi sono 1.072, di cui 44 ricoveri (+2); 1.028 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 3.980, di cui 3.913 guariti (+53); 67 deceduti (+1).

Nel Vibonese, i casi totali sono 4.689, ma i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 6. Attualmente i casi attivi sono 399, di cui 16 ricoveri; 383 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 4.290, di cui 4.214 guariti; 76 deceduti.

Per quanto riguarda i pazienti affetti da Sars -CoV-2 che provengono da un’altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 69 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.