Collegamento Crotone e Catanzaro, giunta vota deroga a dibattito pubblico

La giunta comunale di Crotone ha autorizzato l’Anas ad andare in deroga al dibattito pubblico e procedere a conferire l’incarico di progettazione ad una società di progettazione accreditata per la redazione dello studio di fattibilità tecnica economica.

Era emerso nel corso di una riunione in video conferenza, alla quale hanno partecipato il sindaco Vincenzo Voce, Elisabetta Barbuto, i rappresentanti della segreteria tecnica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Anas, della Regione e della Provincia di Crotone e Antonio Bevilacqua (ideatore della Variante alla SS 106) per fare il punto sull’iter del nuovo collegamento tra Crotone e Catanzaro con una Strada Extraurbana Principale di Categoria B (2 corsie per ogni senso di marcia, con spartitraffico centrale e barriere di sicurezza laterali) e comprendere i reali motivi del blocco della procedura di semplificazione ha ottenuto l’effetto sperato.

La procedura era ferma dal dicembre 2018, proprio perché l’istituto del dibattito pubblico non è stato mai operativo. Nel frattempo era intervenuta la legge sulla semplificazione dell’11 settembre 2020, e già dallo stesso mese di settembre la Provincia di Crotone insieme a tutti gli enti locali interessati si erano attivati ad applicare la semplificazione alle procedure proprio in considerazione della strategicità per il territorio di ottenere, finalmente, una infrastruttura moderna ed adeguata.

A seguito della riunione di cui sopra, l’Anas e la Regione Calabria hanno concordato le azioni indispensabili da intraprendere reciprocamente per la conclusione dell’iter procedurale che ha trovato la sua naturale conclusione con la delibera regionale del 15 aprile.

Delibera che segue la precedente adottata dalla Giunta Regionale nel gennaio 2021 con cui ha definito il nuovo collegamento stradale Crotone-Catanzaro di interesse pubblico e di grande rilevanza sociale, chiedendo successivamente a tutti gli enti Locali interessati a questo nuovo tracciato il proprio parere sull’andare in deroga al dibattito pubblico. Il consiglio comunale di Crotone, tra gli altri, il 1 marzo 2021 ha deliberato, all’unanimità, favorevolmente.

Dopo avere ricevuto tutte le delibere di consiglio dagli a enti locali, tutte con parere favorevole, lo scorso 15 aprile la giunta regionale ha deliberato il via libera alla deroga al dibattito pubblico e di procedere a conferire l’incarico di progettazione per la redazione dello studio di fattibilità tecnica economica.