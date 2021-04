Cassano, approvata la convenzione per l’alternanza Scuola-Lavoro presso il Comune

Gianni Papasso

La giunta comunale di Cassano All’Ionio ha approvato “lo schema di convenzione del percorso di alternanza scuola–lavoro, contenente, tra le disposizioni, l’impegno del Comune di Cassano All’Ionio, che ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere cinque studenti cassanesi per lo svolgimento di un tirocinio curriculare, proposto dall’istituto di istruzione superiore Ipsia–Aletti di Trebisacce”. Una decisione sostenuta dal primo cittadino Gianni Papasso e condivisa dai dirigenti scolastici.

“L’alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi” spiega l’ente in una nota. “In tale contesto, obiettivo preminente dell’alternanza scuola lavoro è attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica e nel contempo consentire di correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio, per come previsto dal Piano delle Attività”.