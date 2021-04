Soveria Simeri, centenaria si vaccina in autonomia: il plauso del sindaco

Nonna Vittorina ha fatto tutto da sola: si è recata presso il centro vaccinale, si è sottoposta al vaccino e poi è tornata a casa a piedi. Il tutto nonostante al sua veneranda età, cento anni compiuti. Una storia resa nota dal sindaco Amedeo Mormile, che parla di un “esempio di coraggio e determinazione”.

“L’immagine della nostra spavalda centenaria rappresenta la fiducia in quel futuro migliore che dobbiamo a noi stessi, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi” ha dichiarato ancora il sindaco, che ha avviato la procedura di vaccinazione per i soggetti fragili e gli over 80, che coinvolgerà circa 150 persone.