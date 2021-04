Frode sui contributi Covid, 21 arresti in tutta Italia

Sono accusati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e truffa sui finanziamenti e conributi pubblici per il Covid i 21 soggetti arrestati questa mattina dalla Guardia di Finanza, in una più ampia operazione che vede complessivamente 58 indagati tra Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria.

Una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, che avrebbe operato avvalendosi, in maniera odiosa, dei contributi destinati ad imprese in difficoltà. Una truffa che avrebbe fruttato un “giro” di circa 100 milioni di euro, e che ha portato al sequestro di beni per un valore di circa 40 milioni in tutta Italia.