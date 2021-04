Vaccini, via libera alla prenotazione per gli over 60

Sembra procedere più spedita la campagna vaccinale calabrese, che a partire da questa mattina permetterà anche ai soggetti over 60 di prenotarsi per ottenere la somministrazione di AstraZeneca. Nonostante questa velocizzazione, la Calabria rimane ancora ultima per numero di somministrazioni a livello nazionale.

Secondo l’ultimo report di ieri, 19 aprile, sono state somministrate 391.493 dosi slle 515.830 disponibili, che corrispondono così al 76%, mentre la media nazionale si attesta all’86,6%. Tra le categorie più vaccinate continua a spiccare quella indicata come “Altro”, con ben 140 mila vaccinazioni, mentre gli over 80 sono a quota 109 mila.

Proprio il dato sugli ultraottantenni sembra certificare la lentezza della Regione: ad aver ricevuto la prima dose sono “solo” il 53,7% dei soggetti interessati, ovvero 80.516 anziani sui 149.938 aventi diritto.