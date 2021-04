Joppolo, focolaio di variante inglese: chiuse tutte le scuole

È stato scoperto, si spera in tempo, in un nuovo focolaio di coronavirus, questa volta in un plesso scolastico del comune di Joppolo, nel vibonese. A predominare sarebbe la variante inglese, che coinvolgerebbe l’80% dei casi riscontrati.

Situazione che ha allarmato tutto il circondario, visto che gli insegnanti che prestano servizio nel plesso di Joppolo si recano anche nel plesso di Nicotera. In via precauzionale, entrambi i sindaci hanno disposto la chiusura di tutte le scuole: a Joppolo, il sindaco Carmelo Mazza ha chiuso gli istitui fino al 30 aprile, mentre a Nicotera il sindaco Giuseppe Marasco fino al 26 aprile, salvo ulteriori complicazioni.