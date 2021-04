Giornata della Terra, il Comune di Crotone invita le scuole a partecipare

Pur in maniera virtuale, il Comune di Crotone non vuole rinunciare alla celebrazione della cinquantunesima Giornata Mondiale della Terra. Non si potranno organizzare eventi o cerimonie presso la casa comunale, ma al contempo si potrà partecipare online tentando di coinvolgere quanti più istituti scolastici possibile.

Nasce così l’invito, esteso a tutte le scuole cittadine, a “documentare, attraverso video o foto, le iniziative, tutte importanti e significative, che si terranno presso gli istituti”. Un modo per documentare un impegno invisibile ma concreto. Il tutto potrà essere inviato tramite mail all’ufficio comunicazione dell’ente, che provvederà a pubblicare i documenti ricevuti sulla pagina facebook “Città di Crotone”.