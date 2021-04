Rossano. occupano abusivamente terreno comunale e vi costruiscono manufatti: tre denunce

Avrebbero realizzato diversi manufatti in muratura assieme a numerose recinzioni e divisioni, assieme alla piantumazione di alberi da frutto. Peccato che il tutto sia avvenutu su tre differenti terreni di proprietà del Comune di Corigliano-Rossano, e dunque in maniera totalmente abusiva.

Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Rossano, che nei giorni scorsi hanno denunciato tre soggetti, due dei quali imprenditori agricoli, per occupazione abusiva di terreno. Questi infatti avrebbero occupato complessivamente oltre 26 mila metri quadri di terreno a ridosso del torrente Colognati, non curanti del vincolo paesaggistico e, men che meno, della proprietà comunale.

Una situazione che andrebbe avanti da tempo, e che avrebbe portato alla realizzazione, oltre di manufatti in muratura e recinzioni di varia natura, anche di baracche in legno e di un invaso per la gestione di sanse liquide provenienti dai frantoi, il tutto realizzato, ancora una volta, abusivamente e senza alcuna autorizzazione.

Sequestrata preventivamente dunque l’intera area, così come disposto dal Gip del Tribunale di Castrovillari.