Comuni sciolti per mafia, Morra: “Su Petilia Policastro abbiamo già sentito il Prefetto”

Nicola Morra

“Quella di Petilia Policastro, comunque, pare si avvii ad essere l’ennesima amministrazione pubblica calabrese sciolta”. Non sembra avere dubbi il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, commentando quando messo in luce dall’inchiesta “condotta dalla Procura della Repubblica di Crotone” che ha “portato alla luce episodi gravi che coinvolgerebbero a vario titolo esponenti dell’amministrazione comunale”.

“Se tali fatti dovessero trovare definitiva conferma in sede giudiziaria, rappresenterebbero una eloquente prova dell’incapacità amministrativa pubblica in Calabria” afferma ancora Morra, che ribadisce la sua “massima attenzione ed interesse” sul tema. “La Commissione parlamentare antimafia continuerà senza sosta a lavorare per formulare proposte di interventi legislativi idonei ad eradicare ogni fenomeno di malaffare e criminalità nelle amministrazioni pubbliche”.