Reggio, protesta dei lavoratori delle strutture psichiatriche: senza stipendio da 4 mesi

Rimangono in stato di agitazione i dipendenti riuniti nel Coolap, appartenenti alle nove strutture psichiatriche della provincia reggina. Ben 150 lavoratori che da quattro mesi attendono il versamento del proprio stipendio, in ritatdo “per via del mancato saldo delle fatture ai titolari delle cooperative sociosanitarie”.

“Siamo stanchi” dichiara il rappresentante Coolap, Giuseppe Foti, all’Agenzia Dire, ricordando come “tutto è rimasto fermo” dall’ultima iniziativa di protesta. Continuano dunque a chiedere la proroga dei contratti, l’erogazione degli stipendi e l’apertura di un tavolo tecnico per procedere assieme ai vertici dell’Asp ed al commissario alla sanità all’accreditamento.