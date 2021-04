Covid. Il bollettino: ieri 12 vittime a fronte di 156 nuovi contagi. Quattro comuni in zona rossa

Arriva (in ritardo) il bollettino regionale sull’andamento del coronavirus, che come ogni lunedì si presenta con un numero irrealisticamente basso di contagi: “solo” 156, frutto di un minor numero di tamponi eseguiti. Dato che non deve trarre in inganno, in quanto rimane invariato il bollettino delle vittime, che anzi questa domenica si aggrava particolarmente con 12 decessi nelle ultime 24 ore.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+120), seguita da quelle di Cosenza (+23), di Catanzaro (+11), di Crotone (+2) mentre nessun nuovo caso viene evidenziato in Vibo Valentia (+0). Effettuati 728.851 tamponi eseguiti su 680.955 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 18.965 (+120) e così distribuiti: casi attivi 2.175 (108 in reparto; 28 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 10 in terapia intensiva; 2.029 in isolamento domiciliare); 16.790 i casi chiusi (16.522 guariti, 268 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 17.985 (+23): casi attivi 7.228 (115 in reparto; 36 in reparto al presidio di Rossano, 17 a Cetraro e 28 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 16 in terapia intensiva, 7.013 in isolamento domiciliare); 10.759 i casi chiusi (10.330 guariti, 249 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 8.156 (+11) casi attivi sono 2.944 (85 in reparto; 18 in terapia intensiva; 2.841 in isolamento domiciliare); 5.208 i casi chiusi (5.097 guariti, 111 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 4.981 (+2), gli attivi sono 1.056 (42 in reparto; 1.014 in isolamento domiciliare); 3.926 i casi chiusi (3.860 guariti, 66 deceduti). L’Asp di Crotone comunica che l’aumento di decessi è da collegarsi ad una mancata comunicazione precedente, e non riferita dunque alle ultime 24 ore.

Nel vibonese, infine, casi covid rimangono a 4.682 (+0) e gli attivi sono 393 (16 ricoverati, 377 in isolamento domiciliare); 4.290 i casi chiusi (4.214 guariti, 76 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 67 casi attivi e 309 casi chiusi, tutti guariti.

QUATTRO COMUNI IN ZONA ROSSA

Assieme al bollettino sono state emanate anche quattro nuove ordinanze per altrettanti comuni calabresi, che da domani e fino al 30 aprile saranno in zona rossa visto l’elevato numero di contagi.

Si tratta di tre centri del cosentino – Mandatoriccio, Tortora e San Sosti – e di uno del reggino – Delianuova – che negli ultimi 7 giorni hanno registrato un elevato aumento dei nuovi contagi.

Nel centro reggino il 98% del totale dei contagi sarebbe avvenuto nell’ultima settimana, mentre nei tre centi cosentini è esponenzialmente aumentato il numero abitanti contagiati, con punte di 1.200 casi ogni 100 mila abitanti, resi possibili grazie alla diffusione di focolai multipli.

Una condizione che non ha lasciato scelta alla Regione, che in via cautelativa ha ritenuto opportuno chiudere i centri.