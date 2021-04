Scarico abusivo, sequestrata rimessa a Rose

Avrebbero realizzato uno scarico per acque reflue senza alcuna autorizzazione ma sopratutto senza alcun sistema di filtraggio. Lo hanno scoperto i militari dei Carabinieri Forestali di San Pietro in Guarano, che nei giorni scorsi hanno posto i sigilli ad uno scarico non autorizzato nel comune di Rose.

Nello specifico, la griglia di raccolta delle acque era una semplice vasca per l’acqua piovana, utilizzata indebitamente dai titolari dell’officina. Il canale di scarico defluiva direttamente nel vicino fiume Crati, senza alcun trattamento o filtraggio delle acque contamiante da olii, lubrificanti ed altri prodotti chimici.

L’intera officina è stata posta sotto sequestro al termine degli accertamenti dei militari, ed il proprietario dovrà rispondere di violazione alla normativa ambientale.