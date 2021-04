San Giorgio Morgeto: sequestrata una stalla adibita alla vendita abusiva di animali

Un’intensa attività di controllo del territorio è stata porta a termine dai dai Carabinieri nel reggino nello scorso fine settimana.

Nel corso dei servizi mirati a garantire il rispetto delle normative nell’ambito della filiera agro- alimentare, i Carabinieri di Taurianova, con il supporto dei militari della Stazione forestale di Cittanova, hanno denunciato in stato di libertà 4 persone e contestato sanzioni amministrative per i reati di smaltimento illecito di rifiuti, abusivismo edilizio oltre che per violazioni inerenti la mancata tracciabilità degli animali.

In particolare, a San Giorgio Morgeto, gli uomini dell’Arma hanno individuato una stalla all’interno di una azienda agricola, costruita abusivamente senza alcuna autorizzazione edilizia, con all’interno sette suini privi di qualunque marchio identificato e venduti al dettaglio a privati senza alcuna registrazione, autorizzazione e tracciabilità. Riscontrato, oltretutto, che i liquami degli animali venivano smaltiti in modo illecito in un vicino corso d’acqua, con evidente pericolo per la salubrità dell’ambiente. Per le violazioni riscontrate sono state, pertanto, contestate ai comproprietari sanzioni amministrative per oltre 4 mila euro.