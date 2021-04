Razzia di cosmetici e vestiti nei negozi del reggino: arrestate tre ladre in trasferta

Tre donne di nazionalità rumena, residenti a Reggio Calabria, sono state arrestate con l’accusa furto aggravato nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Stazione di Taurianova e dagli agenti del Commissariato di Polizia di Polistena.

I FATTI

I fatti di cui le tre sono accusate si sono svolti all’interno di un noto centro commerciale di Taurianova. A richiamare l’attenzione dei carabinieri è stata un’animata discussione avvenuta in un negozio tra le donne e alcune addette alla vendita.

Per far luce su quanto accaduto, i militari sono intervenuti accertando che le straniere, danneggiando il dispositivo antitaccheggio, si erano rese autrici del furto di una trentina di capi d’abbigliamento all’interno dell’esercizio commerciale.

A seguito del controllo all’autovettura usata dalle stesse, gli invetigatori hanno inoltre rinvenuto oltre cento prodotti cosmetici, di bellezza e igiene, che sulla scorta di quanto emerso dall'analisi dei sistemi di videosorveglianza, risultavano essere stati rubati nelle ore precedenti dalle due donne presso un altro esercizio commerciale, a San Ferdinando.

Una trasferta criminale, quindi, quella ingegnata dalle protagoniste nella Piana di Gioia Tauro - rivelatisi abili nel sottrarre prodotti anche costosi all’interno di negozi - nonostante l’obbligo di dimora cui erano sottoposte presso il comune di Reggio Calabria, ma non conclusasi grazie al tempestivo intervento dei militari.

Le donne, C. M., 38enne, I.E., 21enne e D.E., 34enne, sono state ristrette ai domiciliari in attesa di giudizio di convalida presso il Tribunale di Palmi, mentre la refurtiva, dal valore di circa 1.500 euro, è stata sequestrata per la successiva restituzione ai proprietari.